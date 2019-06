Lady Gaga a koncertjén üzent azoknak, akik álhíreket terjesztenek róla.

Ahogyan arról beszámoltunk, a múlt héten szakított egymással Bradley Cooper és Irina Shayk. A csinos modell már el is költözött gyermeke apjától. Persze több sem kellett a rajongóknak, akik a Csillag születik óta próbálják összeboronálni a színészt és kolléganőjét, Lady Gagát, most újra elkezdtek reménykedni, és olyan pletykákat gyártanak, miszerint ők ketten nemcsak összejöttek titkokban, de gyermeket is várnak.

Az énekesnő azonban egyre kevésbé értékeli ezeket a pletykákat, és a legutóbbi koncertjén üzent is azoknak, akik álhíreket terjesztenek róla. Mielőtt elénekelte volna a film díjnyertes betétdalát, ezt mondta:

„És még valami, kérlek, legyetek kedvesek, vagy b*sszátok meg!" – idézi a The Sun Gaga szavait.