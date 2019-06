Kiderült, hogy George Michael egy forintot sem hagyott szerelmére, Fadi Fawazra.

Csaknem 35 milliárd forintra rúg George Michael öröksége, ám úgy tűnik, ebből semmit nem kap egykori szerelme, Fadi Fawaz. A Mirror szerint a férfi ettől függetlenül továbbra is az énekes londoni házában lakik, pedig már többször felszólították rá, hogy hagyja el az ingatlant.

Fadi állítólag nem is érti, hogyan hagyta ki a végrendeletéből őt egykori kedvese, hiszen haláláig vele volt. Úgy véli, őt is megilleti az örökség, amiért harcolni is képes.