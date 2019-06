Keanu Reeves nagyszerű színész, de nem ezért imádják őt az emberek, hanem azért, mert annak ellenére, hogy hollywoodi sztár, nagyon hétköznapi maradt. Visszahúzódó, humoros egyénisége és a rajongói felé mutatott kedvessége miatt 2019-ben is megőrülnek érte. Íme, néhány példa a nagyszerűségére, de vigyázat, ha eddig nem szeretted Keanu Reevest, mostantól biztos a rajongója leszel.

AdományozásA színész anélkül adományoz, hogy feltétlenül reklámozná: támogatja a PETA-t, egy beteg gyerekeket segítő és egy rákellenes alapítványt is. „A pénz az utolsó dolog, amire gondolok. A következő néhány évszázadban meg tudnék élni abból, amit eddig kerestem” – mondta egy interjúban a sztár, aki gazdagsága ellenére nem él nagylábon, persze csak ahhoz képest, amit megengedhetne magának.

Sosem utasítja vissza a rajongóitKeanu Reeves nem fél attól, hogy civilek között legyen, és szinte sosem utasítja vissza a közös képért ácsingózókat. Mindegy, milyen szituációban találja meg őt egy-egy rajongó, ő mindig készen áll a pózolásra. És ezt nem kelletlenül teszi, hanem lefegyverző kedvességgel.

Bőkezűen ajándékozikA színész a Matrix-filmeknek köszönheti a karrierjét, és nem sajnálta bőkezűen megajándékozni a speciális effektusokon dolgozókat, hiszen nekik nagy munkájuk volt a trilógiában. A második rész forgatása alatt karácsonyra Harley–Davidson-motorokat vásárolt nekik.

Kedvessége határtalanKeanu Reeves egy alkalommal segített egy lerobbant autó tulajdonosának. Akkoriban még nem volt mindenkinek mobiltelefonja, így a bajba jutott nőnek sem. Senki nem állt meg a kocsi mellett, Keanu Reevest kivéve. Nemcsak felhívta az autómentőket, de haza is fuvarozta a hölgyet, sőt, még a mobilszámát is megadta neki, ha további segítségre lenne szüksége.

Nemrég pedig azzal került a figyelem középpontjába a színész, hogy kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép, amellyel utazott, Keanu Reeves pedig vette a fáradságot és megszervezte, hogy mindenki folytathassa az útját. Ő maga sem luxusjárgánnyal utazott tovább: ugyanabba a kisbuszba szállt, mint a többiek. Elmondások alapján még szórakoztatta is az utasokat, amíg célba nem értek.

Metrózott – ami már önmagában is meglehetősen szokatlan egy olyan sztártól, mint Keanu Reeves, de a színész ráadásul át is adta a helyét egy hölgynek, amiről természetesen felvétel is készült.

A színészt tehát nem szédítette meg a siker, ő Hollywood leghétköznapibb sztárja. Egy alkalommal fel is tették neki a kérdést, mi tartja őt a földön, és a válasza egészen elképesztő: „A gravitáció”.