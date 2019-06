A napokban derült ki, hogy Hosszú Katinka nem szingli többé, ismét rátalált a szerelem. Új párja Gelencsér Máté, Gelencsér András úszóedző fia.

Máté 33 éves, az úszásban is kipróbálta magát, aztán modellkedni kezdett, amivel bejárta a világot. Mára ennek a szakmának is búcsút intett, hogy most mivel foglalkozik, a barátai sem tudták megmondani. Édesapja így nyilatkozott a Borsnak:

„Apaként azt kell mondjam, hogy ha boldogok a gyermekeink, annál jobb érzés nem létezik. Úszóedzőként pedig az a véleményem, ha egy versenyző boldog, akkor az a versenyteljesítményén is meglátszik. Katka nemzeti kincs, tehát mindenkinek fontos az ő boldogsága. Ennél többet nem mondhatok, nincs felhatalmazásom rá” – közölte Gelencsér András.

Katinka teljesítménye is azt támasztja alá, hogy nagyon jó passzban van, a Mare Nostrum barcelonai állomásán szinte szárnyalt: 400 méter vegyesen a világ idei legjobb idejét úszta, 100 méter pillangón egyéni csúccsal nyert, és 200 vegyesen sem tudta senki legyőzni. Erre a versenyre kísérte el Máté az úszónőt, itt kapták le őket a szemfüles rajongók.