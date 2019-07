Megszólalt Hosszú Katinka édesapja: ez a véleménye lánya új párjáról

Tegnap posztolt először közös képet Hosszú Katinka és új párja, a modell Gelencsér Máté. Az úszónő továbbra sem akar nyilatkozni a magánéletéről, édesapja azonban mondott pár szót a Blikknek.

A közös fotóhoz csak úgy özönlöttek a rajongói hozzászólások. Akadt olyan is, aki szerint Máté már első ránézésre sokkal kedvesebb, mint Katinka exférje, Shane Tusup.



Hosszú István, az úszónő édesapja is megosztotta a fiatalok fotóját a saját Facebook-oldalán.

A Blikknek pedig így nyilatkozott: „Nagyon boldog vagyok, hogy a lányom a magánéletben is megtalálta a számításait. Örülök, hogy jól érzi magát, mint mindig, most is büszke vagyok rá.”