Az emberek legtöbbször úgy vélik, hogy a szép nők nem lehetnek okosak – véli Nagy Réka. A modell most arról beszélt, hogy még mindig keresi az igazit, és úgy látja, az ő szakmájában még nehezebb a párkeresés.

Sokat emésztette magát Nagy Réka modell amiatt, amiért rengeteg ember úgy gondolja, a szép nők nem lehetnek okosak. Erről a Liluland című műsorban beszélt.

A Borsnak pedig most arról mesélt, hogy milyen megfelelési kényszer alakult ki benne emiatt. „Sosem értettem, miért kell valakit a külsőségek miatt bántani. Sajnos volt idő, amikor ez engem nagyon mélyen érintett, és folyton azon dolgoztam, hogy elhiggyék, több vagyok egy szép pofinál. De rájöttem, hogy bármit és bármennyit teszek, mindig lesz, aki negatív véleményt alkot, és hogy ez nem rólam, hanem róla szól” – fejtette ki Nagy Réka, aki azt is elárulta, hogy szakmája, a modellkedés a párkeresést is megnehezíti. Egyébként tavaly szakított jégkorongozó kedvesével.

Még keresi a nagy őt, és bár sokan azt hiszik, hogy a modelleknek könnyű párt találni, ő ezt nem így látja. „Engem is csaltak meg, hagytak ott, törték össze a szívem, de nem kesergek a múlton, csakis előre nézek” – fogalmazott a modell.

„Vannak elvárásaim, amelyekről nem vagyok hajlandó lemondani, de ezek egyszerű, örök érvényű értékek: elkötelezettség, hűség, humor, családcentrikusság” – mesélte Réka.