Tóth Vera műtétje óta komolyan odafigyel az alakjára, habár az edzést abbahagyta egy időre, ám egy hajnalban „megszállta a Szentlélek”, és azóta újra rendszeresen mozog.

Az énekesnő 2016-os műtétje óta folyamatosan mozog azért, hogy megőrizze az alakját, habár lelkesedése az edzések iránt kissé alábbhagyott, miután új helyre költözött, de januárban újult erővel fogott hozzá ismét a testmozgáshoz.