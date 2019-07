Iszak Eszterre rátalált a szerelem. 7 kapcsolat után néhány hónappal ezelőtt végleg szakított Dobrády Ákos énekessel. A gyönyörű modell-műsorvezető most újra boldog. Kedvesével nyilvánosan is megjelent Zamárdiban.

Iszak Eszter a Balaton Soundon jelent meg először a nyilvánosság előtt új kedvesével, akivel a hírek szerint 2018 év vége óta alkotnak egy párt.

"Igen, valóban nagyon boldogok vagyunk együtt Zsolttal, de továbbra is óvom a magánéletemet, ezért ennél többet most nem szeretnék mondani a kapcsolatunkról" –válaszolta a műsorvezető a Blikk kérdésére, a fotókat is ITT láthatják.