A brit királyi családban generációkon keresztül öröklődik a kopaszodás. Úgy tűnik, most Harry herceget is elérte az átok. Gyönyörű vörös haját gyászolják az alattvalók.

„R.I.P. Harry haja” – ezzel a felütéssel jelent meg cikk a minap a Daily Star oldalán. A herceg a Nemzetközösségek ifjú tagjaival találkozott Londonban. Épp megölelte egyiküket, amikor lefotózták. Így látni lehet, hogy őt is elérte a családi átok: kopaszodik.

Nagyapja, Fülöp herceg, apja, Károly herceg és bátyja, Vilmos herceg is alig büszkélkedhet már némi hajzattal. Ő eddig dús, vörös hajkoronájával villogott. Elölről ugyan még mindig dúsnak tűnik, de a feje tetején már egy méretes kopasz folt éktelenkedik. Azért valljuk be, még így is jóképű.