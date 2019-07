A 2016. július 19-én elhunyt Somló Tamásra emlékszik Charlie a Facebook-oldalán. Közös fotókat és videót is posztolt, utóbbihoz azt írta: „Drága Tamás! Nagyon hiányzol!”

A felvételen közös emlékeik láthatók, igazán megható pillanatok tanúi lehetünk. Charlie arról is beszél, hogy szerinte Somlónak sok álbarátja volt, legalábbis a zenész halála után azt állították, jóban voltak vele, pedig tulajdonképpen alig tartották vele a kapcsolatot. „Úgy tűnhetett, hogy mindenki szerette, de ő tudta, ki szerette igazán” – idézi Charlie-t a Bors.

A zenész közös gyökereikről is mesélt: „Egy padban ültünk általános iskolában, első gimiben, onnantól kezdve pedig ő is járta a világot, én is jártam a világot, aztán az utolsó tizenöt évben szinte mindennap együtt voltunk. Ezt mindenki tudja. Voltak, akik az utolsó húsz évből csak a temetésére jöttek ki. Ő artista volt, én balettos. Egy iskolába jártunk, de szakmai órák esetében az artisták, a néptáncosok és a balettosok máshová. Az Operaházzal szemben volt pont az iskola.”