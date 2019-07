Tele van energiával az ősszel induló Sztárban sztár leszek! mestere, a várandós Tóth Gabi. Az énekesnő elárulta, a reggeli rosszullétei teljesen megszűntek, ugyanolyan pörgős, mint korábban. Bár fellépést ritkán vállal, a TV2 műsorának felvételeit nagyon élvezi.

„Kipihenten, de annál nagyobb izgalommal készülök a műsorra, ami mindenki számára hatalmas kihívás. Bár jó néhány produkcióban, tehetségkutatóban közreműködtem már, mégis úgy érzem, ez a legösszetettebb feladat számomra, és talán mondhatom, mindannyiunk számára” – nyilatkozta a Vasárnapi Borsnak Tóth Gabi.

„Meg merem kockáztatni, hogy ez a felállás, ez a csapat az, amellyel a legjobban érzem magam. Kiegészítjük és szeretjük egymást mindamellett, hogy soha nem rejtjük véka alá a véleményünket. A forgatásokon a stáb is mindig nagyon odafigyel rám és a babára. Lesik minden kívánságomat, felkockázott almával, friss gyümölcsökkel, hideg vízzel, mentolos cukorkával és kényelmes papuccsal várnak, amit mindig bekészítenek, hogy a leállásokban, szünetekben egyből felvehessem” – mesélte a Sztárban sztár leszek! forgatásairól Gabi, és elmondta, a rosszullétei szerencsére véget értek, majd' kicsattan az energiától. „Persze igyekszem pihenni, és nyugton lenni, de ez ennyi állandó pörgés után egyáltalán nem könnyű feladat, mondhatni borzasztó, úgyhogy amivel csak lehet, próbálom lefoglalni magam. Például evéssel (...) Úgy élek, mint eddig, épp olyan hiperszuper szenzitív vagyok, mint azelőtt, ma is ugyanúgy elsírom magam akár egy mosóporreklámon is, úgyhogy ha ezt vesszük: én egész életemben terhes voltam.”