Hazánkban leginkább a Krokodil Dundee című film miatt ismerjük Paul Hogant. A színész ma már 79 éves, így néz ki ma.

Magyarországon 1987-ben mutatták be a Krokodil Dundee című filmet, amely egy csapásra népszerű lett itthon is. A főszereplő, Paul Hogan ma már 79 éves. Itthon igazán csak emiatt az alkotás miatt ismerjük, de például saját show-műsora is volt The Paul Hogan Show címmel.

Hogan nem sokat változott az évek alatt. Természetesen azért rajta is nyomot hagyott az idő múlása. Íme egy friss fotó róla: