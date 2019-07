Kendall és Kylie Jenner közös meztelenkedős fotót készítettek: nagyon dögös.

A testvérpár külön is sokszor ámítja el a rajongókat dögös képekkel, de most együtt meztelenkednek, ami fokozza az élményt. Kendall és Kylie félmeztelenül borultak össze, habár az intim testrészeiket eltakarták, a felvétel így is nagyon szexire sikerült.