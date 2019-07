Vajna Timi elárulta, hogy férje, Andy halála után még napokig hallott egy hangot, amely segítséget kér tőle, és azt mondja, még nem akart elmenni.

Vajna Timi a férje halála után először a TV2-nek adott egy hosszabb interjút. A beszélgetés második részéből ma kiderült, az özvegy eddig képtelen volt nyilatkozni bárkinek is, még a családjával sem beszélt. Elárulta, hogy az Andy halála utáni első három hónapban nem tudott magáról sem. Az első három napon virrasztott, nem evett, nem ivott, sosem érzett ilyen fájdalmat. Most érezte úgy, hogy beszélni tud róla.

Ahogyan Timi fogalmazott, Andy Vajna hedonista életet élt, az utolsó három évben magas volt a vérnyomása és a vércukorszintje. Korábban gyakran kirándultak együtt, de idővel már a lakásban is csak botorkálni tudott. Hiába fogadott fel szakácsot, edzőt neki Timi, úgy szeretett volna élni, ahogy ő akart. Az egészségi problémáival azért foglalkozott, rendszeresen járt orvoshoz. Tavaly márciusban volt egy durva rosszulléte, amibe majdnem belehalt, utána egy hétig változtatott az életmódján, aztán visszatért a szivarozáshoz, és az éjféltől reggel 6-ig tartó evéshez.

Vajna Timi elárulta azt is, közös utazást terveztek, eredetileg Andy is ment volna Franciaországba, de inkább otthon maradt üzleti dolgok miatt. Aznap este is beszéltek, nagyon jó hangulatban volt, ott voltak a barátai is. Éjfél körül távoztak a barátok, utána megtörtént a baj. Nehezen vette a levegőt, felállt, és ment volna a nitroglicerin gyógyszeréért, de két másodpercen belül eszméletét vesztette, és elesett, eldőlt. A kezei alatta voltak, az esésénél nem volt eszméleténél.

„Rosszindulatú kamraremegést kapott, és a vér rossz úton folyt vissza az artériába" – mondta Timi, aki hozzátette, Andy halála után két-három napig hallott egy hangot, hogy „Timi, segíts, nem akartam elmenni".

„Hibáztatom magam, hogy miért kellett elutaznom. Azt hittem, hogy ott vége az életemnek, nekem is, fohászkodtam, hogy vigyen magával, nem akartam élni én sem. Két hétig fájt a szívem, orvoshoz is mentem, olyan volt, mintha fogná valaki, és nem engedné el."