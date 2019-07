Másodszor is szembenézett a rákkal Balzsay Károly.

Balzsay Károlynál 2014-ben diagnosztizáltak nyirokmirigyrákot, majd a kemoterápiás kezeléseknek hála tavaly ősszel egészségesnek nyilvánították az orvosok. Sajnos azóta betegsége mégis kiújult: ismét kemoterápiára volt szüksége, emellett februárban őssejt-transzplantációt is kapott. Az egykori sportolónak ebből is sikerült felépülnie, júniusban már munkába is állt.

„A családom adott erőt a rák elleni harcban, a feleségem, a két lányom, a testvérem mind rengeteget segített. Szerencsére a sterilszobában is szinte naponta láthattam a lányokat, nagyon ritkán volt, hogy nem tudtak jönni, vagy én kértem, hogy most ne látogassanak meg. A külső folyosó ablakán keresztül láthattak, és telefonon tudtunk beszélni, ami nyilván nem volt könnyű – mesélte a Blikknek Balzsay, aki mellett a betegsége alatt is végig ott volt a felsége. – Kőkemény fél év volt ez a számára is, nem is értem, hogy három-négy óra alvás mellett hogyan bírta mindezt. Az otthoni teendők mellett a lányokat ő vitte az iskolába, a leckében ő segített, miközben értem aggódott, valamint sterilizálta számomra a szobákat. És sokat segítettek a családtagok is."