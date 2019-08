Soma Mamagésa ma már monogámiában él a férjével, de ez nem volt mindig így. Gyermekei születése után elkezdett kalandozni, és csak akkor értette meg, ezzel mekkora fájdalmat okozott, amikor őt is megcsalták.

Szabados életet élt Soma Mamagésa annak ellenére, hogy volt párja. Gyermekei születése után kalandozni kezdett, amivel sok fájdalmat okozott férjének, aki tisztában volt azzal, mit csinál a szerelme.

„Amióta elkezdtem a csoportos méhtisztító szertartásokat, mélyülő monogámiában vagyok. Ez azt jelenti, hogy hatodik éve még gondolatban is csak a férjemmel vagyok, ami egy nagyon izgalmas kaland számomra. Bevallom, az első néhány év után, amikor meglettek a gyerekek, elkezdtem kalandozni. Több futó kalandom is volt a kapcsolatom mellett. Az elején el kellett mennem egészen Amerikáig, hogy meg tudjam tenni” – mondta a Ripostnak Soma. Bevallotta, az első alkalom után lelkiismeret-furdalása volt, de ez egy idő után elmúlt. „A férjem kellőképpen ismert, elképesztően nagyvonalú és bölcs ember. Annyira szeretett, hogy csak arra kért, ne mondjam el a részleteket. Nyilván érezte és tudta, hogy mi történik. Egy darabig nagyon fájt neki, aztán, mondjuk úgy, elveszítette az érzékenységét, a sebezhetőségét. Csak gyűlt a kontómra a sok fájdalomokozás. Egy elmélet szerint többnyire nem az a fél akar kiszállni a kapcsolatból, akit megbántottak, hanem aki a fájdalmat okozta, mert úgy érzi, túl sok kárt okozott. Nálunk is így volt, én kezdtem zilálni a kapcsolatot. Kitaláltam, hogy váljunk el. Ezután furcsa dolog történt, elkezdtem nagyon vonzónak és szexisnek látni. Teljesen megváltozott a kisugárzása. Később megtudtam, hogy ennek egy másik nő volt az oka. Már együtt volt egy 26 évvel fiatalabb lánnyal, aki iránt szerelemre is lobbant” – árulta el Soma, aki ekkor értette meg, ő mekkora fájdalmat okozott. „Akkor éreztem meg, mennyire fontos számomra.

Emlékszem, már öt hónapja volt szerelmes ebbe a lányba, amikor kimentem a mezőre, összerogytam, zokogtam. Sírás közben azt éreztem, ez még nem elég a bűnhődésből.