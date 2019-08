57 éves korában, túlságosan is korán távozott az élők sorából Bajor Imre. Pályatársai, családja számára ma is nagy az űr, de így érezheti ezt minden színházszerető ember.

2014. augusztus 6-án hunyt el Bajor Imre, kilenc hónappal azután, hogy kiderült, operálhatatlan agydaganata van. Ennek ellenére a végsőkig nevettetett, hiszen ehhez értett a legjobban: örömöt adott.

„Képtelen volt elviselni, ha a közönség nem szórakozik, és elképesztő energiát adott mindenbe. Csipkelődni imádott, még ha rossz passzban volt vagy elfáradt, akkor is képes volt minket feldobni egy mondatával” – mondta a Blikknek jó barátja, Farkasházy Tivadar, aki az utolsó hónapokról is mesélt: „A Heti Hetesben rámpát alakítottak ki neki, hogy feljuthasson a székéhez, a Karinthy Színházban az utolsó, a Lovagias ügyben játszott szerepét pedig állapotához igazították. Halála után nem sokkal az előadást le is vették a műsorról, Bajor pótolhatatlannak bizonyult. Sokáig tenyerén hordta a sors, de a betegséggel nem tudott megküzdeni, ám a legnehezebb hónapokban is igyekezett vidámságot sugározni.”

Bajor Imre emlékezetét gyermekei viszik tovább, hiszen mindketten a szakmában helyezkedtek el: Marci rendező, Lili színésznő lett. A napilap érdeklődésére Marci elmondta, szeretnék megtartani maguknak gondolataikat az évfordulón. Lili korábban így nyilatkozott édesapja hiányáról: „Borzasztóan hiányoznak apu tanácsai. Nagyon szeretném, ha néha átölelne, mint régen. Mindig is apás voltam, de főleg engem féltett ettől a pályától. Érezte, tudta, hogy vonz a színpad.”