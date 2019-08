Gregor József operaénekes, Gregor Bernadett édesapja 2006-ban hunyt el. Hiába telt el azóta tizenhárom év, a színésznő a mai napig szívében őrzi édesapját, akit rajongásig szeretett.

Gregor Bernadett saját bevallása szerint is nagyon rosszul viselte édesapja elvesztését. Évekig gyötörték sírógörcsök, különösen az évfordulókon, ünnepeken. A Kossuth-díjas operaénekes holnap, augusztus 8-án ünnepelné 79. születésnapját, az alkalomból emlékkoncertet tartanak.

A szomorú, mégis ünnepélyes nap kapcsán Gregor Bernadett a Blikknek mesélt édesapjáról: "A szavai és a gondolatai azonban mindig itt vannak velem: erőteljes igazságérzete volt, kimondta, amit gondolt. Apu egy igazi, jó humorú, jó kedélyű ember volt, a szó pozitív értelmében habzsolta az életet. Az az intelligencia és erő, amit sugárzott, lenyűgöző volt számomra, minden gyermeknek ilyen apára lenne szüksége. Ezért volt fura nekem, hogy rákban halt meg. Egy ilyen nyitott, sikeres és boldog embernél szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen ronda betegség vigye el" - mondta az énekesnő, aki arról is mesélt, hogy mindig is azt a fajta energiát kereste a férfiakban, amelyet édesapja is képviselt.

„Nyilván nekem ő a férfiminta, ezt a férfienergiát kerestem akár a házasságaimban vagy a baráti kapcsolataimban. Ami engem mindig is vonzott az ilyen habitusú férfiakban, az a tehetség, csináljon bárki bármit, abban legyen maximálisan" - árulta el a Blikknek a színésznő.