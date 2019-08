Gyermeke születése óta kevesebb a kihívó, pikáns kép Voksán Virág közösségi oldalán, most viszont meglepte követőit egy fehérneműs fotóval.

Mindig is tudtuk, hogy a fotómodellként és lemezlovasként is sikeres Virágnak kiváló adottságai vannak, és ezt most újra meg is mutatta egy Instagram-fotó erejéig. Voksán Virág leopárdmintás fehérneműben villantotta meg kebleit.