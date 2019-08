Tatár Csilla és Kárász Róbert kapcsolata szépen indult, de végül csúnya vitával zárult. Mára azonban újra kibékültek, és elárulták, hogyan indult a konfliktus.

Tatár Csilla és Kárász Róbert kapcsolata megélt pár hullámvölgyet az elmúlt években. Kezdetben nagyon támogató volt a viszonyuk, azonban Csilla nem volt mindig vevő Róbert piszkálódásaira. Egy rossz időben megejtett beszólás aztán meg is tette a hatását: iszonyú balhé kerekedett kettejük között, ráadásul a Mokka vendégei előtt.