Singh Viki nem bánja, hogy nem tökéletes a teste: megtanulta szeretni önmagát.

Singh Viki edzés után készített magáról egy fotót, hogy megmutassa, ugyan nem tökéletes a teste, ő elégedett az alakjával. "Igen tudom... nem vagyok tökéletes... Közel sem!! De megtanultam szeretni és elfogadni a testem, és abból kihozni a maximumot, amim van!! 100 as csípő? Igen... de sebaj, mert hála a Kardashian családnak ez most még divat is... nem??" - írta a fotóhoz.