Tóth Andi fürdőruhás fotóval kedveskedett rajongóinak: be is indította a férfi követőit.

Tóth Andi tudja, hogyan piszkálja fel a férfi követőit. Legutóbbi fürdőruhás fotója alá még Rózsa Gyuri is kommentelt, de természetesen ő csak egy a sok rajongó közül, aki nem bírta magában tartani véleményét. Andi testén most a fürdőruha nyoma került előtérbe, ezt említette meg Rózsa Gyuri is.

„Andika, a másik mintha csöppecskébb lett volna?” – tette fel a kérdést, de voltak, akik nem is foglalkoztak a nem tökéletes barnasággal, egyszerűen csak dicsérték az énekesnőt, persze volt, aki meglehetősen közönségesen nyilvánított véleményt. „Álmaim Istennője” – írta az egyik. „Téged az isten is pornósztárnak teremtett” – írta egy másik rajongó, akinek azért felhívták a figyelmét arra, hogy ez talán nem a legmegfelelőbb stílus.