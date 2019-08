Madonna nem tud, és nem is akar megöregedni: 61 évesen is terpesztéssel készül a bulira.

Madonna örökké fiatal szeretne maradni, és úgy is viselkedik, mint aki egyetlen percet sem öregedett az elmúlt években. Kétségtelen, hogy 61 éves létére nagyon jól tartja magát, a hajlékonyságát sok fiatal megirigyelhetné. Ezt a képességét be is mutatta nemrég az Instagram-oldalán: hatalmas terpeszeket nyomott.