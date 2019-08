Dobó Ági két gyerek után is tökéletes formában van. Dekoltázsa pedig igen szexi.

Dobó Ági bár két kisfiú édesanyja és a háztartást is maga vezeti, újra munkába állt. Legutóbbi fotóját látva nem is csoda, ha folyamatosan modellmunkákkal bombázzák az egykori szépségkirálynőt. Egy fotózásról osztott meg szelfit a modell, aki hatalmas dekoltázzsal pózolt. Férfi és női rajongói is egyaránt odavannak a látványért.