Kulcsár Edina megmutatta, hogy ő sem tökéletes: egyelőre nincs ideje a visszerekkel foglalkozni.

Kulcsár Edina mindig gyönyörűen néz ki, de ő sem tökéletes, és ezt nem is szégyelli. Közösségi oldalán megmutatta, hogy mivel is van baja a testén.

„Ezek a képek tegnap egy szabadstrandon készültek, már fürdés után, amik nagyon szépen mutatják azt is, hogy a lábam sajnos nagyon csúnya. Eddig is voltak visszereim, de a várandósság és az utóbbi hetekben az állandó séta és állás nem igazán kedvezett neki. Majd egyszer talán eljutok odáig, hogy ezzel is foglalkozzak, de egyelőre minden lehetséges időt igyekszem a kisfiamra fordítani” – írta Edina.