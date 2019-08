Egy rutin vérvizsgálat eredménye ijesztette meg Kovács Lajos színészt, a rendkívül magas hemoglobinszintje ugyanis leukémiára, azaz vérrákra utalt.

A további vizsgálatok szerencsére kizárták a leukémiát, a színész élete mégis gyökeresen meg fog változni.

Az orvosok elvégeztek még pár vizsgálatot, és utána várnom kellett a végső eredményre. Mindössze pár napról volt szó, ami, bevallom, nem volt kellemes. De túléltem én már sok mindent... – mesélte a Story magazinnak.

Kovács Lajos bár 75 éves, hetente többször is konditeremben edz, valamint futni is szokott. Épp ezért is volt számára sokkoló hatású az a pár nap, amíg abban a hitben élt, lehetséges, hogy leukémiás. Bár ez a betegség nem ostromolja a szervezetét, a dohányzásról végleg le kell szoknia. Számára ez nem lesz egyszerű feladat, hosszú ideje próbálkozik már vele, de elhatározása most még erősebb, mint korábban volt. Egyelőre csupán kevesebb cigarettát szív.