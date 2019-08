Fluor Tomi még sosem élt együtt egyetlen lánnyal sem. Vajon új szerelme, Mesi lesz az első, akivel összebútorozik a sztár?

Fluor Tomi hamarosan birtokba veheti új otthonát. Bár még sosem élt együtt egyetlen nővel sem, talán új szerelme, Mesi lesz a kivétel, akivel közösen teszik meg ezt a mérföldkőnek számító lépést.

„Mesivel február óta vagyunk együtt, sok időt tölt nálam, már fogkeféje is van, de én nem vagyok összeköltözős típus, még soha nem éltem együtt nővel. Szerintem az összebútorozás még egy jó kapcsolatot is el tud rontani. A jelenlegi lakás nem lett volna alkalmas együttélésre. Alkotás közben nem szeretem, ha valaki fel-alá mászkál körülöttem, mert néha ordítva énekelem a dalszöveget, és ha valaki ott ül egy laptoppal, könnyen leszakadok az áramlatról. Ha együtt élnénk, nem vághatnám oda, hogy menj el. A nyár végén viszont új lakásba költözöm, ahol nagyobb lesz a hely, tehát alakulhat úgy, hogy Mesi is odaköltözik” – mesélte Fluor a Storynak.