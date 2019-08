Az új kategóriákat is felvonultató MTV Music Video Awards díjátadót augusztus 26-án tartják Newarkban, helyi idő szerint 20 órakor, a műsorvezető pedig a színész és humorista, Sebastian Maniscalco lesz. Színpadra lép többek között Camila Cabello, J Balvin és Shawn Mendes is. A hagyományokhoz híven pedig a show előtt betekintést nyerhetünk a vörösszőnyeg történéseibe, ahol Terrence J és Nessa, Zara Larsson társaságában kérdezgetik majd a felvonuló celebritásokat. A Life.hu exkluzív lehetőséget kapott, hogy a vörösszőnyegről tudósíthasson, Magyarországról egyedüliként.

Az MTV VMA keretében idén először a rajongók lehetőséget kaptak Instagram-sztorikon keresztül szavazni olyan új kategóriákban, mint például Legjobb formáció,Leginspirálóbb dal és A nyár dala, de emellett természetesen a már jól ismert kategóriákban úgyszintén le lehetett adni a voksokat, összesen 14 gender-neutral kategóriában. Az idei jelöltek teljes listáját itt lehet megtekinteni.

16 év után újra a VMA színpadára lép a zenei ikon Missy Elliot, aki átveheti majd a Michael Jackson Video Vanguard díjat. A rapper és énekesnő mellett más különlegességeket is tartogat az MTV: több mint 10 év után a Jonas Brothers újra készül a VMA-re, a Fifth Harmonyból ismert Normani pedig Khalid közreműködésével elkészült szóló dalával, a „Love Lies"-zal debütál. Shawn Mendes Camila Cabelloval énekli majd élőben a „Senorita"-t. A már említett előadókon kívül fellép Taylor Swift, Big Sean, H.E.R., A$AP Ferg és még sokan mások.

Munkatársunk New Jerseyben már a helyszínen van.

"Newark körzete jelenleg olyan készültségben van, mint ha hurrikánt várnának. Utcák hermetikusan lezárva, óriási biztonsági ellenőrzések. Még a gyorsétteremekben is golyóálló-mellényes, fegyveres őrök vigyázzák a rendet. Utcán plakátok, graffitik is az MTV VMA-re hívják fel a figyelmet" - jelentette a kollégánk, akinek lehetősége lesz a díjátadóról is tudósítani.

A 2019-es MTV VMA a magyar MTV műsorán magyar idő szerint augusztus 26-ról 27-re virradó éjjel 3 órakor látható, a vörösszőnyeges bevonulást pedig már 2 órától közvetíti a csatorna.

Az ismétlés 27-én 23 órakor, 28-án 18 órakor, 29-én délelőtt 9-kor, 30-én éjfélkor és 31-én 14 órakor lesz adásban.