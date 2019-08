Az optimista emberek jóval tovább élnek, mint a pesszimisták - állapították meg amerikai kutatók.

Ebben több tényező is szerepet játszik, a tudósok az optimizmus elősegítésére főként az edzést javasolják. Eredményeiket a Proceedings című tudományos folyóiratban mutatták be.



Lewina Lee, a Bostoni Orvosi Egyetem munkatársa és kollégái két adatbankot használtak, amelyekben évek óta tárolják a bizonyos foglalkozások képviselőire vonatkozó kórtörténetek információit. Így csaknem 70 ezer ápolónő és 1429 veterán egészségi állapotára és életmódjára vonatkozó adatok álltak rendelkezésükre. Kérdőívek és tesztek segítségével azt is megállapították mindenkiről, hogy inkább optimista vagy pesszimista beállítottságú-e. A tudósok a nőket négy, a férfiakat öt csoportra osztották pesszimizmusuk vagy optimizmusuk mértéke alapján. Az eredmények szerint a különösen optimista csoportba tartozó nők 15 százalékkal tovább éltek, mint a pesszimista csoport. A tudósok olyan nőket vizsgáltak, akiknek hasonlóak voltak demográfiai jellemzőik és betegségeik. Az optimista férfiak átlagosan 11 százalékkal éltek tovább, mint a pesszimisták.





A legoptimistább nők csoportjában 50 százalékkal volt nagyobb annak esélye, hogy legalább 85 évet éljenek, mint a legpesszimistábbak csoportjában.A férfiak esetében ez a különbség 70 százalékos volt. A kutatók azt akarták kideríteni, hogy a hosszabb várható élettartam hátterében az áll-e, hogy az optimisták alapvetően egészségesebben élnek, például rendszeresen járnak orvoshoz, kevesebbet dohányoznak és kevesebb alkoholt fogyasztanak, valamint többet sportolnak. Megállapították, hogy ezek figyelembe vétele mellett a különbségek csökkennek, de továbbra is az optimisták élveznek előnyt. Hasonló életmód mellett pedig jóval tovább élnek.



"Más tanulmányok azt sugallják, hogy az optimista emberek jobban tudják szabályozni érzelmeiket és viselkedésüket. Jobban kiheverik a stresszes szituációkat és a nehézségeket" - hangsúlyozta Laura Kubzansky, a bostoni intézmény munkatársa. Az optimisták társadalmilag is jobban integrálódnak, ami szintén hatással van a várható élettartamra. Az optimizmus részben genetikailag meghatározott, de tanulható is - vélik a szakértők. "Ez a tanulmány nagy jelentőségű a közegészségügy szempontjából, mivel arra utal, hogy az optimizmus olyan pszichológiai tényező, amely meghosszabbíthatja az emberéletet. Érdekes módon az optimizmus mértéke befolyásolható, erre léteznek egyszerű módszerek és terápiák" - fejtette ki Lewina Lee, a tanulmány vezető szerzője.



Optimistaként azokat az embereket definiálták, akik hisznek abban, hogy jó dolgok történnek és várakozással tekintenek a jövőbe, mert új célokat valósíthatnak meg.