A diploma megszerzése után máris munkát kapott New Yorkban a magyar énekesnő, Hien.

Mint arról már beszámoltunk, Hien nyár elején lediplomázott a Berklee Egyetemen. Most pedig kiderült az is, hogy máris dolgozni kezdett New Yorkban. A 25 esztendős énekesnő a Blikknek elárulta, zeneszerzőként tevékenykedik.

„Egy cégnél vagyok zeneszerző New Yorkban, reklámoknak és filmeknek írunk zenéket, emellett pedig hangdizájnerként is dolgozom, ami ugye a végzettségem is" – mondta Hien, aki hozzátette azt is, új, saját dalokon is dolgozik.