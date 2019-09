Bódi Sylvi a nyugati és keleti orvoslást ötvöző tudományban mélyült el, ezzel magán és másokon is tud segíteni.

Bódi Sylvi élete gyökeresen megváltozott azóta, hogy 17 évvel ezelőtt playmate-nek választották. Azóta egy sokkal természetközelibb életet él, és sokkal kiegyensúlyozottabb. Most pedig a keleti és a nyugati orvoslást ötvöző tudományban mélyedt el, mert számára fontos az egészség, ezzel pedig magán és másokon is tud segíteni.

"Online képzés keretében tanulok. Egyetemi tanárok, orvosok, professzorok tanítanak" - mondta Sylvi. Ugyan a képzés nem jogosítja fel a gyógyításra, de szeretné másokkal is megosztani majd a megszerzett tudását. "Fontos számomra, hogy még egészségesebben éljek, segíthessek a családomnak, a környezetemnek is ebben. Mindazt a tudást, amira itt szert teszek, tervezem megosztani a közösségi oldalaimon is" - mondta a Hot! Magazinnak Sylvi.