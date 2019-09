Tápai Szabina elárulta, hogyan oldotta meg a Fuss, család, fuss! forgatásait úgy, hogy közben kislányát, Millát is szoptatnia kellett.

Tápai Szabina is szerepel a TV2 új műsorában, a Fuss, család, fuss!-ban. A feladatot örömmel vállalta el, ugyanakkor volt valami, ami nyugtalanította: meg kellett oldania azt, hogy a gyermekeire valaki vigyázzon. Ez azért is jelentett nagy problémát, mert a kis Millát egyelőre szoptatja. Szerencsére a helyzet megoldódott, férje, Kucsera Gábor mindenben segíti és a kislány is ott lehetett vele a forgatások során.

„Amikor felkértek a műsorra, gondolkodtam, hogyan oldjuk meg a Millával kapcsolatos teendőket, de a férjem rábeszélt, hogy vállaljam. A döntőbíró Bence volt, aki úgy engedett el, ha nem kell repülőre ülni a forgatáshoz, s kijöhet, hogy találkozzon Palik Lacival. Millának kialakítottak egy megfelelő helyet, és volt egy segítőm is a kislányom mellett, amikor forgattam" – árulta el a sztáranyuka Blikknek.