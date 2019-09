Kiderült, mi a titka II. Erzsébetnek, hogy 92 évesen is remekül emlékszik az emberek nevére és pozíciójára.

A 92 éves II. Erzsébet munkája során a mai napig rengeteg emberrel kerül érintkezésbe. Így volt ez mindig is, és az átlagember számára szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogyan is tudja annyi ember nevét és pozícióját észben tartani. Most kiderült a titok: a királynőnek van egy egyszerű módszere erre.

Az ismert mesekönyvíró, Julia Donaldson a Mirrornak elmondta, Erzsébet mindig a kezébe veszi az ismertetőt a különböző emberekről, akikkel találkozni fog és szövegkiemelővel mindössze két fontos szót emel ki a szövegből.

„Amikor találkoztunk, azt mondta nekem, ó, te vagy az író, aki annyira népszerű. Rögön tudtam, hogy nálam a kiemelt két szó az író és a népszerű."