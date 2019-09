Jó hírek érkeztek Demjén Ferencről: az énekest hamarosan hazaengedik a rehabilitációs intézetből.

Demjén Ferenc négy hónappal ezelőtt került kórházba agyérgörcs miatt, majd egy rehabilitációs intézetben gyógyult. A Blikk azt írja, az énekes hétvégenként már dióspusztai birtokán pihenhet, és három-négy hét múlva akár az intézetből is hazaengedhetik.

Egy ismerős elmondása szerint már a kedve is jó, és javában tervezgeti decemberi nagykoncertjét.

„Rózsi túl van a nehezén, ami sok erőt és hitet ad neki. Hogy hétvégékre hazajárhat, azt jelenti, már a szakápolói felügyelet sem indokolt. Persze, óvatosabban, komótosabban sétál, de lassan újra a régi. (...) A kedélyállapotán is nagyot lendített, hogy hazajárhat. Újra úgy viccelődik, mint azelőtt. Olvas otthon, tévézik vagy zenét hallgat. Már a lépcsőzés is jól megy neki. Az orvosai szerint sokat segíthet a mielőbbi gyógyulásában, hogy családi környezetben van. Ebben az állatai is benne vannak, mert a macskákat, a kutyákat, a lovakat és a szamarakat is szinte családtagnak tekintik. Ha minden jól megy, szeptember végén, legkésőbb október elején végleg hazaengedik" – nyilatkozta az ismerős a lapnak.