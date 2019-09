Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Michael Schumachert egy párizsi kórházba szállították, ahol kísérleti őssejtkezelést kap. A La Parisien francia napilap most kiderítette, milyen állapotban van a legendás versenyző.

A francia lap azt írja, hogy Jean Todt is meglátogatta Schumachert, 45 percet volt bent nála, és találkozott Mick Schumacherrel is. A Pompidou kórház szinte erődítménnyé vált, mióta Schumit ott kezelik.



A lapnak a kórház egyik alkalmazottja nyilatkozott a pilóta állapotáról. A dolgózó azt állította, hogy ő is Michael ápolói között van, és a sportóló tudatánál van a kezelésnek köszönhetően. A Forma-1-es pilótát a kórház egyik vezető sebésze kezeli, aki az őssejtkezelések specialistája, és komoly áttöréseket ért már el karrierje során.

A síbalesete óta eltelt öt évben a család semmit nem osztott meg a Forma-1-es pilóta állapotáról, a mostani, friss híreket sem kommentálták.