Soha többet nem ünnepli a születésnapját Karda Bea

Az énekesnő szeptemberben tölti be a 69. életévét. Kiválóan érzi magát a bőrében, ezért úgy döntött, nem foglalkozik azzal, ami ezután jön.

Kirobbanó formában van Karda Bea, aki nemcsak koncertről koncertre sietve járja az országot, de néha egy kis pihenésre, baráti összejövetelre is jut ideje. Így volt ez legutóbb is, amikor egyik kedvenc éttermében összefutott Emilioval és családjával, hogy élő zene kíséretében együtt eresszék ki a fáradt gőzt. Az énekesnő ekkor mesélt arról, hogyan érzi magát több száz fellépéssel a háta mögött. „Jól vagyok, megy az élet, zajlik a pályám, pedig nem most kezdtem az előadóművészetet. 50 éve vagyok a pályán, elképesztő" – mesélte Emilioéknak az énekesnő, aki nem tagadja a korát. „Szeptemberben töltöm be a 69. évemet. Viszont szeretnék itt megállni, szeretnék az örök 69 maradni, aztán nem ünnepelek többet. Idén még jöhet minden, ahányan szeretnének felköszönteni, szívesen fogadom. Több szülinapi mulatságot is tervezek a barátokkal, családommal. Jövőre viszont stop! Nem érdekel mi van a 69-en túl!" – mondta a Drága családomban Karda Bea, aki fiatalokat megszégyenítő energiákat mozgósít a színpadon. „Lehet, hogy olykor fáradt vagyok, de mikor kimegyek a színpadra, akkor elfog a hév" – árulta el az énekesnő, aki a baráti társaságban is bebizonyította, hogy tele van energiával.

Az étteremben felcsendülő zene hallatán ugyanis táncra perdült, sőt a nótaéneklést sem hagyta ki. Tina és Emilio ezúttal is csodálattal tekintettek az énekesnőre. „Karda Bea egy királynő, maga az őserő, ősszépség! A haja is olyan, mintha 24 karátos aranyhajszálakból lenne. Nagyon szeretjük őt, szerintem ő Magyarország Beyoncé-ja" – áradozott az énekesnőről Emilio, aki táncba is vitte Karda Beát, melynek 20:55-től a nézők is szemtanúi lehetnek a Sláger TV-n.