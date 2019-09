Gyönyörű gyűrűvel jegyezték el Fresh Andit

Egy hónapja jegyezte el párja Villányi Andit: mindketten nagyon boldogok.

A Fresh énekesnője meg is mutatta a gyönyörű ékszert már akkor, most pedig az Instastoryjában közelebbről is.

„Egy nagyon helyes kisvárosban voltunk vacsorázni. Miután elmúlt éjfél, tizenharmadika lett, az évfordulónk napja, azt kérte, hogy üljek le a padra. Letérdelt elém, és megkérdezte: Villányi Andrea, hozzám jössz feleségül?" – mondta el akkoriban a Borsnak az énekesnő.