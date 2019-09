Emiliónak nincsenek jó emlékei a vonattal történő utazásról, amelynek nem más az oka, minthogy egy osztálykirándulás alkalmával kis híján a robogó járművön felejtették.

Traumaként élte meg az egyik zánkai osztálykirándulását Emilio. Az énekes csak a szerencsének köszönheti, hogy nem robogott tovább a vonattal.

„Gyerekként egyszer voltam osztálykiránduláson, az is emlékezetesre sikerült. Majdnem fent maradtam a vonaton, pedig csak Zánkáig mentünk. Borzalmas volt, teljesen bepánikoltam. Azóta nem szívesen ülök vonatra, de makettben szívesen nézegetem őket" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban az énekes, akinek felesége is irtózik a közlekedésnek ettől a formájától.

„Legalább húsz éve nem ültem vonaton. Gyerekkoromban is utáltam és valahogy felnőttként sem sikerült megkedvelnem ezt az utazási formát. Amit mi kihagytunk Emillel, azt Tinikénk bepótolta. Ő ugyanis két évet ingázott a budapesti iskolája és Gyál között. Álmából felébresztve is fel tudja sorolni az állomásokat a teljes vonalon" – mondta Tina, akit férje ezúttal egy olyan étterembe vitt el, amelyben számtalan vonatmakett látható. Sőt, még az italrendelések is ezeken érkeznek a vendégekhez. „Annyira megtetszett ez a hely, annyira bejött ez a sok makett, hogy elgondolkodtam rajta, hogy otthonra beszerzek egy terepasztalt. Ráadásul megtaláltam Tina gyerekkori hasonmását az étteremben. Persze kaptam tőle rendesen, mikor megmutattam melyik makett hasonlít rá, szerinte az Piroska, szerintem meg kiköpött napközis Tina. Viszont egyből szöget ütött a fejembe, hogy megcsináltatom a hasonmásainkat. Lesz Emilio família makettben is" – mesélte lelkesen Emilio.