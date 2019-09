Meglepő kijelentést tett a kétgyeres Demcsák Zsuzsa. Ázsiában tanult meg feltétel nélkül szeretni...

A forgatások eleján Demcsák Zsuzsa nem tudott alkalmazkodni az Ázsia Expresszben vele játszó párjához, illetve a többi celebpárhoz sem. Minden zavarta, mindenen kiakadt és szinte mindenkivel össze is veszett a műsor folyamán. A végére azonban valami megváltozott. Elkezdett mosolyogni, majd nyitni is a többi játékos felé.

„Ázsiától kaptam, vagy inkább tanultam meg önmagam és a hibáim elfogadását. Ott, az út során alakult ki bennem, hogy képes legyek feltétel nélkül szeretni másokat, legyen az akár egy teljesen idegen ember. Ennek tudható be, hogy a játék mostani szakaszára már menni akartam előre, rám ragadt Andi harci kedve. Ezzel egyidőben vállalni kezdtem az érzéseimet, legyen szó bármilyen szituációról. Képes lettem a kamera előtt is megmutatni azt, amit eddig csak négy-öt ember láthatott belőlem" - vallotta be a Ripsotnak Zsuzsa.