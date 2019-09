Vasvári Vivien és Fecsó válása mégsem megy zökkenőmentesen. Úgy tűnik a celebmami utcára is kerülhet.

Annak a lakóparknak az egyik lakója nyilatkozott a Blikknek, ahol Vasvári Vivien is lakott. A szomszéd szerint Fecsó felmondta egykori közös albérletük bérleti szerződését, így a szőke celebknek egy hónapon belül ki kell költöznie a házból.

Vivi jelenleg külföldön tartózkodik, így kevés ideje lesz új otthon után nézni.

"Megviselt, hogy Fecsó felbontotta a szerződést. Bár őszintén szólva semmin nem vagyok meglepődve. Szomorú, hogy haragot érez irántam, és a feszültség mégis a gyereken csattan. Már a Fecsóval való megismerkedésem előtt is itt laktam, a gyerekeknek itt vannak a barátaik, szeretünk itt élni. Ez egy nagyon rossz húzás volt tőle. Velem meg sem beszélte, nem is szólt, egyszerűen csak döntött, és felbontotta a szerződést. Ez felháborító. Ráadásul ezzel most szembesülök, amikor több ezer kilométerre vagyok otthonról" - mesélte a napilapnak Vivi.