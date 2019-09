Elképesztő ruhát viselt a milánói divathéten Vasvári Vivien

Bár mostanában nem mennek túl jól a dolgai Vasvári Viviennek, úgy tűnik, most hátrahagyta a gondokat, és a milánói divathéten pózol.

Vivien feltűnő ruhája és csodás alakja lenyűgözte a követőit is, közülük többen "ajánlkoztak" is neki, hogy szívesen elfoglalnák Fecsó helyét a szőkeség életében.

Vivi és Fecsó különválása egyébként nem zökkenőmentes.

"Megviselt, hogy Fecsó felbontotta a szerződést. Bár őszintén szólva semmin nem vagyok meglepődve. Szomorú, hogy haragot érez irántam, és a feszültség mégis a gyereken csattan. Már a Fecsóval való megismerkedésem előtt is itt laktam, a gyerekeknek itt vannak a barátaik, szeretünk itt élni. Ez egy nagyon rossz húzás volt tőle. Velem meg sem beszélte, nem is szólt, egyszerűen csak döntött, és felbontotta a szerződést. Ez felháborító. Ráadásul ezzel most szembesülök, amikor több ezer kilométerre vagyok otthonról" - mesélte Vivien.