Csodaszép menyasszonya van Király Viktornak. Nem is csoda, hogy az énekes mellett Anitát is egyre többen követik a közösségi oldalakon.

Király Viktor menyasszonya egyre népszerűbb a közösségi oldalakon. Nem is csoda, hiszen a fiatal lány gyönyörű és nem is fél megmutatni magát, akár merészebb fotókon is. Ezúttal kádban töltötte a vasárnap estéjét Anita, akit feltehetően szerelme, Viktor fotózott, miközben a habokban lubickolt. A fotó nagyon szexire sikerült, még úgyis, hogy Anitának csak a lába látszódik a képen.