Zúgolódnak Jolly és Suzy rajongói: szerintük az énekes megalázta volt feleségét.

Egy fellépés alkalmával akadtak ki a rajongók, ugyanis szerintük Jolly megalázta egykori feleségét. Nem elég, hogy elhagyta többször is, majd visszament barátnőjéhez, legutóbbi fellépésre a fiatal lányt is magával vitte a mulatós sztár úgy, hogy Suzy is velük volt. A rajongók szerint csúnya dolog így megalázni egy szerelmes feleséget.

Több rajongói is kifejezte rosszallását kommentekben, úgy érzik, Suzy nem érdemelte meg ezt a bánásmódot 13 év házasság után -írta meg a Ripost.