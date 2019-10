Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 406. rész.

Van a nőkben valami, amit egy férfi akkor sem érthet meg, ha nagy tudós és kitűnő pszichológus, mert nem tudja átélni, milyen nőnek lenni.

Nem tudom, még elképzelni sem, milyen az, ha a hasamban érik valaki, egy másik ember, aki később, tőlem teljesen függetlenül éli majd a sorsát. Azt a megrendítő és egész lényemet megváltoztató érzést, hogy én egy embert teremtettem, nem tudom átélni. Nem a szülést – azt sem! -, hanem azt, ami bennem játszódik le, testemben-lelkemben, kilenc hónap alatt. Egy nőnek a lényében akkor is ott él ez a lehetőség, ha nem lesz anyává, s ettől más, nemcsak a teste, de a lelkülete is. Más minőségű nemcsak az érzéki-érzelmi, de intellektusának a világa is. Másképp viszonyul az élethez. Megérteni ezt a teremtő nőiséget egy férfinek csak szeretettel lehet, de azzal sem egészen. Van, ami örök titok marad számára.