Teszt: tudod tartani a mértéket vagy vásárlásfüggő vagy? Most kiderül

Napjainkban egyre többen küzdenek vásárlásfüggőséggel anélkül, hogy tudnának róla. Nehéz ezt a fajta szenvedélyt megállapítani, hiszen mindenki örül, ha meglepi magát valamivel. Tesztünk most megmutatja, hogy vásárlásfüggő vagy-e!

Sok esetben az ünnepi időszakban jön ki a legjobban a vásárlásfüggőség

Derítsd ki a tesztünkből, hogy mennyire vagy vásárlásfüggő!

1. Mindig pontosan tudod, hogy a hónapban mire és mennyit költöttél?

a) A hónap végén vagy néha előbb eszmélsz rá, hogy eltűnt a fizetésed. Sokszor nem tudod, ez hogyan történhetett, miket vásároltál.

b) Általában számon tartod a pénzügyeid, de persze van rajta néha pár tétel, amire már nem is emlékszel, hogy mi lehet az.

c) Pontosan tudod, hogy mire költesz. Külön kategorizálod a tételeket.

2. Mikor használod a hitelkártyádat?

a) Csak a nagyon szükséges dolgokhoz.

b) Legfeljebb akkor nyúlsz hozzá, ha vészhelyzet van.

c) Akár a hétköznapi dolgokhoz is, ha már nincs a másik kártyádon.

3. Kivel szeretsz vásárolni?

a) Csakis egyedül, hogy ne befolyásoljanak.

b) A barátnőiddel, de nem igényelsz különösebben a társaságot.

c) Mindegy, csak ne egyedül kelljen.

4. Volt már olyan, hogy eltitkoltad a párod elől az új szerzeményedet?

a) Még sosem, sokszor a véleményét is kikérem.

b) Egy-két darabbal már megesett.

c) Szinte csak minden 3. vásárlásomról tud.

5. Vásároltál már csak azért, mert szomorú voltál?

a) Egy barátnős vásárlás fel tudja dobni a kedved, de ez inkább csak a csajos programról szól.

b) Általában igen, úgy érzem ez megvigasztalja.

c) Ha szomorú vagyok akkor a vásárlás az utolsó, ami eszembe jut.

6. Mikor mész el egy bevásárló körútra?

a) Nem igazán járok ilyen körutakra, apránként szerzem be, ami kell.

b) Bármikor, amikor csak unatkozom.

c) Ha szükségem van valamire, akkor már a többi helyre is benézek.

7. Mit érzel vásárlás közben?

a) Igazi boldogságot.

b) Semmit.

c) Talán egy kis izgalmat.

8. Vásárláskor szoktál fontossági sorrendet felállítani?

a) Próbálod tartani magad az előre megtervezettekhez, de előfordul, hogy elcsábulsz.

b) Általában a szívedre hallgatsz: ami tetszik, az mehet a kosárba.

c) Mindig gondosan számolsz és kalkulálsz, hogy mi az, amit megveszel és mi az, amire nincs szükséged.