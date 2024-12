Boltok nyitvatartása december 24-én: itt a lista, ahova még le lehet ugrani

A legtöbb ember nem szenteste napján tart nagybevásárást, de megeshet, hogy valamiért mégis le kell szaladni a boltba. Nézzük, december 24-én melyik üzketek lesznek nyitva és kik döntöttek már biztosan a boltzár mellett.

Lesz, ahova még le lehet ugrani december 24-én

Forrás: Shutterstock



Így lesznek nyitva a boltok december 24-én

Idén is több nagy üzletlánc döntött úgy, hogy december 24-én egyetlen egységük sem nyit ki. Biztosan zárva lesz a Lidl, a Rossmann, a Media Markt, a Praktiker és a Jysk. A Penny, az Aldi, a CBA és a DM egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy december 24-én zárva lesznek-e. Kinyit azonban a Tesco, az Auchan, a Spar és az Euronics is, igaz, hamarabb zárnak, mint máskor. A kereskedelmi törvény alapján ezekben az üzletekben is maximum 14 óráig lehet vásárolni - írja a Metropol.

Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni

Ha tehetjük, 20-ig intézzük el a bevásárlást, a tapasztalatok szerint a szentestét megelőző 3 nap a legzsúfoltabb, ezért kifejezetten ellenjavasolt az ünnepi vásárlást ekkorra hagyni. Nem csupán a ránk váró tumultus, hangos zene, de az addigra esetlegesen elfogyó alapanyagok miatt is fájhat a fejünk, így lehet, hogy plusz egy utat kell tenni miattuk egy másik helyre. Karácsony előtti napokban legfeljebb a listáról kifelejtett hozzávalók, friss zöldségek miatt menjünk boltba.