IQ-teszt: mi a következő lépés? — Oldd meg 5 másodperc alatt a feladványt, és kiderül, milyen gyorsan pörög az agyad

Az IQ-tesztek nemcsak számokról és a szavakról szólnak, hanem arról is, hogy az agy mennyire képes azonosítani a mintákat, feldolgozni a vizuális jeleket, és logikus megoldást találni az absztrakt problémákra. Itt lép be a nonverbális érvelés, mint hatékony eszköz alkalmassági tesztekhez, pszichometriai értékelésekhez és vizsgákhoz. Ezek a tesztek felmérik, hogy mennyire ismered fel a mintákat, sorozatokat és az alakzatok, diagramok és ábrák közötti kapcsolatokat anélkül, hogy a nyelvre támaszkodnál. Az ilyen típusú rejtvények rendszeres gyakorlása erősíti a problémamegoldást, a memóriát és a kreatív gondolkodást is.

Forrás: www.jagranjosh.com

A képen a felső sorban egy négydobozos sorozatot, az alatta lévő sorban pedig négy A-tól D-ig feliratú lehetőséget látsz. Mindegyik dobozban egy piros nyíl és egy kék pont található különböző mintázatokban elrendezve.

A feladat egyszerű, de csak 5 másodperced van: a négy lehetőség (A, B, C vagy D) közül melyik folytatja a felső sorozat logikáját?

Ne feledd: az ilyen típusú kérdések a mintafelismerést, a térlátást és a szekvenciális logikát tesztelik. Olyan képességeket, amelyek gyakran a magas IQ-jú, a versenyeken, vizsgákon jól teljesítő emberek hozhatók összefüggésbe.

Lássuk, az IQ-teszt helyes megoldását

Ha figyelmesen megnézed a sorrendet, a piros nyíl minden egymást követő dobozban az óramutató járásával ellentétes irányban 90 fokot fordul, a kék pont pedig az óramutató járásával megegyező irányban mozog a sarkokban. Ezt a vizuális logikát követve a következő dobozban a nyílnak felfelé kell mutatnia, a kék pontnak pedig a bal alsó sarokban kell lennie.

Tehát a jó megoldás a D lehetőség.

Neked sikerült 5 másodpercen belül megtalálnod a helyes megfejtést?