A rúzsod színe többet mond, mint a szavaid: ezt üzeni a férfiaknak

Egy nő külseje sok apró, finom ponton árulkodó tud lenni. Nemcsak a ruhaválasztás vagy a hajad stílusa mesél sokat a személyiségedről, hanem mindenféle egyéb részlet is, ami megtalálható rajtad. A személyiségednek az egyik legkifinomultabb tükre a szexi smink, melynek megkerülhetetlen komponense a rúzs. A rúzs színe már első pillantásra ad a férfiaknak egy kacér, csábító támpontot a megfejtésedhez. Ha legközelebb a rúzsozás következik a randi előtti készülődés során, ne felejtsd el az ajkak színét aszerint hangsúlyozni, amit közvetíteni szeretnél magadról a kiválasztott pasinak.

Rúzs színek jelentése

Ezt üzeni a rúzs színe

Természetesen az, hogy mikor, mennyire hangsúlyozod az ajkaidat a különböző rúzsok segítségével, sok mindentől függhet: a hangulatodtól, az alkalomtól, a ruhád színétől, de a bőröd és a hajad árnyalata is befolyásoló tényező lehet. Azonban azt tudnod kell, hogy bármelyik színű rúzs mellett is teszed le a voksodat, mindegyik súg valamit a pasinak a személyiségedről. Szenvedélyes, bátor nőnek, vagy bájos, vicces, esetleg kockázatvállaló és rejtélyes lánynak gondolnak az ajkaid alapján? Most mindent megtudhatsz! A különféle rúzsszínek és a hozzájuk tartozó információk segítségedre lesznek, ha egy romantikus első találkozásra készülsz, vagy más fontos alkalomra. Tudatosan befolyásolhatod a rúzsod árnyalatával a rólad kialakuló képet.

Natúr színű rúzs

Natúr színű rúzs jelentése férfiaknak: olyan nő színe, aki szereti, ha komolyan veszik

Ha a semleges, natúr árnyalatok kedvelője vagy, és ezt a színt választod a legszívesebben egy randevúra is, akkor a férfi gondoskodónak, visszafogottnak és aranyosnak fog látni. Olyan nőnek, aki szereti, ha komolyan veszik. A férfiak kifejezetten szeretik ezeket a színeket, hiszen természetes módon hangsúlyozzák az ajkakat.

Korallszínű rúzs

Korallszínű rúzs jelentése férfiaknak: a korall színű rúzs bátor nőt tükröz a férfiak szemében

A korallos, narancsos rúzsok bevállalósnak, optimistának, vidámnak és élettel telinek láttatnak a férfi szemében. Ha ilyet viselsz, olyan magabiztosan bátor nőnek tűnsz, aki nem riad vissza a kihívásoktól, és az ismeretlentől sem retten meg.

Mályvaszínű rúzs

Mályvaszínű rúzs jelentése férfiaknak: a mályvaszínű rúzs kifinomult és nőies

A mályvaszín rejtélyes és misztikus nőt sejtet, aki rendkívül intelligens, elegáns, roppant nőies, és mindig tudja, mit akar. Igazi kihívásként fog tekinteni rád a mályvásan tündöklő ajkaid miatt.