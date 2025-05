Töltsd ki a tesztet és tudd meg, melyik sztár stílusa passzol hozzád

Mindig is arról álmodoztál, hogy a Kardashian-klán tagja legyél? Imádod a Dűnét? Talán úgy is öltözködsz, mit aki épp most lovagolt meg egy sivatagi óriásférget? Itt az ideje, hogy kiderítsd, melyik sztár stílusa hasonlít legjobban a tiédhez. Vagy fordítva? Derítsd ki a tesztből!

Te is egy Kim Kardashian vagy? Töltsd ki a tesztet és megtudhatod!

Forrás: Getty Images

Teszt - Derítsd ki, melyik sztárral egyezik a stílusod!

1. Mi a kedvenc ruhadarabod a szekrényedből?

A) Oversize blézer, amit farmerrel és sneakerrel is hordhatsz

B) Csipkés, testhezálló ruha, ami kiemeli az alakod

C) Bő pamuting, amit derékig betűrsz egy maxiszoknyába

2. Hogyan készülsz egy randira?

A) Menő, letisztult outfit, hangsúlyos rúzs

B) Magassarkú, testre simuló szett, gondosan belőtt haj

C) Természetes smink, bohókás fülbevaló, valami különleges darab

3. Mi az, ami nélkül nem lépsz ki az ajtón?

A) Minimalista kézitáska

B) Parfüm és napszemüveg

C) Kendő, fejpánt vagy valamilyen egyedi kiegészítő

4. Ha most vásárolhatnál egy luxusterméket, mi lenne az?

A) Egy klasszikus designer kabát

B) Egy új, feltűnő magas sarkú cipő

C) Egy selyem kimono vagy dizájner tote bag

5. Hogyan öltöznél egy zenei fesztiválra?

A) Fehér póló, farmer, bőrdzseki

B) Hangsúlyos smink, feszülős ruha, csillogó kiegészítők

C) Rojtos mellény, virágos ruha, sok gyűrű

6. Milyen színek uralják a gardróbodat?

A) Fekete, fehér, bézs, sötétkék

B) Piros, arany, fekete, élénk színek

C) Pasztellek, földszínek, mustársárga, olívazöld

7. Mi a stílusod mottója?

A) „A kevesebb néha több.”

B) „Légy dögös, mindig és mindenhol.”

C) „Öltözz úgy, mint egy egyéniség.”

8. Milyen reakciót kapsz általában az öltözködésedre?

A) „Nagyon letisztult és elegáns vagy.”

B) „Mindig úgy nézel ki, mint egy sztár!”

C) „Annyira különleges a stílusod, jó értelemben fura!”

Értékelés

Ha a legtöbb válaszod A

Zendaya – A modern elegancia királynője

Letisztult, vagány, mégis kifinomult – pont olyan vagy, mint Zendaya, aki a klasszikus darabokat a legtrendibb módon viseli. Nálad a minőség és a részletek számítanak, legyen szó egy tökéletes szabásvonalról vagy egy hangsúlyos sminkről. Imádod az időtálló darabokat, de mindig viszel bele egy kis csavart is.