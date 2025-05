Divatmentés esős nyári napokra: vízálló cipők! Elhoztuk a legjobb stílustippeket!

Van valami kiszámíthatatlanul romantikus abban, amikor a nyári hőség hirtelen átadja helyét egy illatos, gyors záporral érkező viharos délutánnak. A friss levegő, a nyirkos utcakövek, a vízcseppek tánca a leveleken… mindez képes pillanatok alatt elvarázsolni. Ám a varázslat gyorsan szertefoszlik, ha közben szétázik a cipőd, elázik a zoknid vagy a lábad, és egész nap nyirkos, kényelmetlen érzés kísér. A nyári esős napok különösen trükkösek: túl meleg van a klasszikus gumicsizmához, de túl nedves az egyszerű vászoncipőkhöz. Jó hírünk van, létezik megoldás: a vízálló cipők. Ráadásul rengeteg fazonban, színben és stílusban érhető el, hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő darabot.

A vízálló cipők a következő must-have terméked!

Shopping és stílustippek a vízálló cipőkhöz

A titok nyitja: vízálló, de lélegző anyagok

A hagyományos vízálló cipőket sokan elutasítják, mert „nem szellőznek”. De ma már egyre több márka kínál technikai anyagokból készült modelleket, amelyek egyszerre taszítják a vizet, és engedik a levegő áramlását. Ez azt jelenti, hogy nem fülled be a lábad, még akkor sem, ha reggeltől estig rohangálsz a városban. Keresd az olyan anyagokat, mint a Gore-Tex, DryVent vagy HydroGuard – ezek garantáltan vízállóak, mégis könnyedek.

Sportos, de nem edzőcipő: a sneakerek új generációja

A klasszikus edzőcipők már rég kinőttek a konditeremből és átléptek a street style kifutójára. A nyári, vízálló sneakerek modern szabásukkal és pasztellszíneikkel remekül illeszkednek egy casual city lookhoz vagy akár egy nyári ruhához is. Kombináld őket egy lágy esésű szoknyával és oversize farmerdzsekivel, a kontraszt szupernőies stílust kelt!

A sportos elegancia még sose volt ennyire trendi!

Elegancia esőben is: vízálló balerinák és loaferek

Aki nem szeretne lemondani a kifinomultabb vonalakról, annak sem kell kompromisszumot kötnie. Egyre több márka dob piacra gumírozott talpú, vízlepergető felületű balerinát, mokaszint vagy akár fűzős oxford cipőt is. Ezek ideálisak lehetnek irodába vagy randira is, anélkül, hogy aggódnod kellene a tócsák miatt. Figyelj nagyon a talp anyagára, hiszen a csúszásgátló gumitalp eső után is biztonságos.